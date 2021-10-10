Бийск: СМИ: правительство подготовило новые правила оплаты труда врачей и медсестер

1

Минтруда и Минздрав подготовили постановление правительства, в котором указаны новые параметры реформы оплаты труда медработников.

Как сообщает «Коммерсант», ведомства хотят внедрить отраслевую систему оплаты труда медиков. Она позволит рассчитывать зарплату по правилам, единым для всей страны.

Заработная плата медиков будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Правительство сформировало единые перечни для компенсационных и стимулирующих выплат. Например, врачам будут положены доплаты за работу ночью, в особых климатических условиях, в условиях вредных и опасных для жизни, а также надбавки за работу на селе, в выездных бригадах санавиации. Ожидается, что реформа поможет обеспечить врачей достойными зарплатами при нормальном уровне нагрузки.

Для начала планируется запустить пилотный проект. Его реализация начнется в семи регионах с 2022 году. В «пилот» войдут субъекты страны с максимально различающимися параметрами оплаты работы медперсонала. Всего в него войдут 440 учреждений, в которых работают более 170 тыс. человек.

При этом зарплаты врачей в «пробных» регионах не смогут стать меньше нынешнего уровня, а будут только расти. Рост зарплаты будет зависеть от должности медика, места работы и того, насколько справедливо сейчас оплачивается его труд.

Через три года: в Алтайском крае прогнозируют резкий рост зарплат к 2024 году

15:08, 04.10.2021 979

Бийский рабочий