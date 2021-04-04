Бийск: Смертность от коронавируса в России в феврале 2021 года сократилась на треть

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Число умерших россиян с COVID-19 в феврале 2021 года сократилось на 36% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Росстат.

В феврале 2021 года число умерших россиян, у которых на момент смерти был COVID-19, составило 24 369 человек, сообщил Росстат. По сравнению с уточненным показателем января (37 878 человек, на 771 больше, чем сообщалось изначально) смертность с COVID-19 сократилась на 35,7%.

В результате число умерших россиян с коронавирусом (когда он стал как основной причиной смерти, так и косвенной, или не повлиял на летальный исход совсем) с начала пандемии достигло 225 572 человек. Статистическое ведомство собирает данные на основе медицинских свидетельств о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

Показатель смертности с COVID-19 в феврале вернулся к октябрьскому уровню (24,3 тыс.), однако в феврале было 28 дней. По четырем группам смертности с коронавирусом, которые выделяет Росстат, умершие в феврале распределились следующим образом:

COVID-19 стал основной причиной смерти и его наличие подтверждено в 14 171 случае;

коронавирус предполагается как основная причина смерти, но подтверждение наличия вируса требует дополнительных исследований — 2405 случаев;

COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, ускорившим смерть от других заболеваний, — 1954 случая;

вирус был зарегистрирован, но не повлиял на наступление смерти — 5839 случаев.

Добавим, в декабре 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова обозначила еще одну категорию умерших, за счет которой растет общая смертность, — люди, которые ранее переболели коронавирусом и вылечились от него. Голикова сказала, что врачи наблюдают за этим моментом, но официальной статистики по таким случаям пока нет.

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11:55, 20.02.2021 787

Бийский рабочий