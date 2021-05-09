Бийск: Служба ГИМС в Алтайском крае проверяет владельцев катеров и лодок

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Государственные инспекторы проводят освидетельствование плавсредств – такую процедуру необходимо проходить каждые пять лет.

Как пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, долг каждого судовладельца — не только соблюдать правила безопасности на воде, но и следить за исправным состоянием лодки или катера.

— Основные требования должны быть известны каждому любителю рыбалки, отдыха на воде: соответствие заводских номеров агрегатов, техническое состояние моторного судна. Проверяем отсутствие пробоин, свищей на резине, уровень выброса выхлопных газов в атмосферу, исправность рулевого управления. Также необходима укомплектованность средствами спасения и специальным оборудованием: свисток, фонарь, спасжилеты по количеству пассажиров, конец Александрова, черпак или водоотливная помпа, — пояснил Максим Губарь, государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На основании соблюдения всех вышеперечисленных условий госинспектор заполняет акт освидетельствования и ставит отметку в судовой билет. Стоит отметить, что заявку удобно подать через портал Госуслуги, там можно установить конкретную дату приёма и время, что освобождает от очередей и лишнего ожидания.

Инспекторы ГИМС не только осуществляют освидетельствование и технический надзор за маломерными судами, но и контролируют соблюдение правил плавания и безопасности владельцами водного транспорта. Поэтому при проведении рейдов спасатели проверяют документы, судовые билеты у судоводителей и, самое главное, соблюдение правил безопасности на воде. Государственные инспекторы призывают рыбаков и всех, кто привык отдыхать у воды, быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасного поведения.

В Алтайском крае стартовала акция, посвященная безопасному поведению на воде

10:50, 20.05.2020 2332

Бийский рабочий