Бийск: Следователи в Бийске раскрыли дело об изнасиловании 10-летней давности

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Следственным отделом Бийска СУ СК РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего бийчанина.

По данным следствия, в сентябре 2011 года в Бийске обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал 22-летнюю женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

— В связи с тем, что преступления против половой неприкосновенности и половой свободы были совершены в условиях неочевидности, длительное время лицу, их совершившему, удавалось оставаться безнаказанным, — пояснили в следственном комитете.

Однако следователями-криминалистами и сотрудниками полиции, состоящими в группе по раскрытию и расследованию преступлений «прошлых лет», работа по установлению личности мужчины не прекращалась.

В августе этого года в отдел полиции Бийска был доставлен мужчина устроивший семейный скандал. По взятым у злоумышленника образцам и проведенным по ним экспертизам, в том числе и генетической была подтверждена его причастность к преступлениям.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Уголовное дело по обвинению в изнасиловании с утвержденным заместителем прокурора Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством), п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством).

Пьяный бийчанин, угрожая отверткой, изнасиловал бывшую жену

17:11, 12.07.2021 1771

Бийский рабочий