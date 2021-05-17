Бийск: Следком проводит проверку по факту исчезновения девочек-подростков на Алтае

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В Республике Алтай 14 мая пропали несовершеннолетние воспитанницы городского школы-интерната имени Г.К. Жукова.

По предварительным данным, 14 мая 2021 года Виктория Курышина и Анастасия Шабунина находились на учебе в указанной общеобразовательной организации, откуда около 12 часов после окончания урока физической культуры ушли в неизвестном направлении и до настоящего времени их местонахождение не известно.

В школу-интернат подростки не вернулись, в связи с чем представители учреждения вечером того же дня обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетних.

Организованные поиски несовершеннолетних результатов не принесли. В связи с этим следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки.

Приметы разыскиваемой Виктории Курышиной: волосы светлые, прямые, до плеч, европеоидной внешности, рост около 170 см.

На момент исчезновения была одета: кофта серого цвета, джинсы светло-синего цвета, куртка джинсовая светло-синего цвета, кроссовки белого цвета.

Приметы разыскиваемой Анастасии Шабуниной: волосы русые, прямые, до плеч, европеоидной внешности, рост около 170 см.

На момент исчезновения девочка была одета: кофта желтого цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всем, кто располагает сведениями о судьбе подростков, обстоятельствах безвестного их исчезновения либо о местонахождении несовершеннолетних просьба незамедлительно сообщить в СО по городу Горно-Алтайск СУ СК России по Республике Алтай по адресу: 649006, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 79, а также по телефону 8-913-999-9072 (дежурному по следственному управлению) или 8 913-999-92-16 (дежурному следователю городского следственного отдела); либо в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 02 или 8 (388-22) 92500 в ОМВД России по городу Горно-Алтайску.

Бийский рабочий