Бийск: Следком назвал Алтайский край худшим в освоении бюджетных средств на сирот

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По данным ведомства, к таким относятся Кабардино-Балкария, Курганская область, Алтайский край, Республика Алтай и Тува.

Следственный комитет по итогу анализа ситуации с предоставлением в субъектах РФ жилья гражданам, относящимся к категории детей-сирот, определил регионы с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году. К ним относятся Кабардино-Балкария, Курганская область, Алтайский край, Республика Алтай и Тува.

— Главам этих регионов направлены письма о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот, — рассказали в ведомстве.

По данным СК, в Калмыкии и Алтайском крае не смогли освоить более 68% выделенных денежных средств.

— Как следствие, уровень обеспеченности сирот жильем в Калмыкии составил чуть более 3%, а в Алтайском крае — 5%, что в пять и три раза меньше общероссийского показателя соответственно.

К регионам с низким показателем освоения бюджетных средств относится и Республика Алтай, где не смогли израсходовать 66% выделенных денег, в то время как жильем обеспечено лишь 5% сирот.

Алтайского чиновника будут судить за халатность в обеспечении сирот жильем

13:48, 13.02.2021 773

Бийский рабочий