Бийск: Следком проводит проверку по факту падения сосульки на бийчанку

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Прямо в центре города, около дома 37 по ул. Красноармейской, на женщину упала ледяная глыба.

Власти Бийска призывают представителей управляющих компаний и ТСЖ, а также собственников коммерческих объектов обратить внимание на состояние кровли, чтобы на них не было снега и свисающих сосулек.

Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, такая работа проводится постоянно. Регулярно рассылаются информационные письма в управляющие компании, в ТСЖ с просьбой отслеживать ситуацию. Сугробов на кровле и сосулек быть не должно — в противном случае это может привести к ЧП.

Несчастный случай в Бийске уже произошёл. Прямо в центре города, около дома 37 по улице Красноармейской, на женщину упала ледяная глыба. Бийчанка получила травму и была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту сотрудники следственного комитета проводят проверку.

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17:10, 10.03.2021 921

Бийский рабочий