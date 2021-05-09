ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Бийск: Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь

Горняк22
9 часов Ago

1 1 из 12 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 1 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 2 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 3 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 4 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 5 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 6 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 7 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 8 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 9 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 10 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 11 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 12 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 13 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 14 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 15 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 16 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 17 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 18 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 19 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 20 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 21 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 22 Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 23

Небольшой, но уютный сквер, огороженный деревьями от дороги, уже давно не пользуется популярностью для прогулок горожан.

Он расположен недалеко от ЗАГСа, прямо напротив бывшего Дворца культуры Котельщиков (ныне здание передано в пользование бийскому филиалу Алтайского государственного университета).

Здание ДК, построенное в 1957 году, и сейчас привлекает внимание, несмотря на отсутствие реставрации и заградительные ленты, которые предупреждают: ближе подходить опасно. По углам, наверху, красуются две статуи. Во дворце раньше работали кружки для детей, проводились танцы, в видеосалоне можно было взять напрокат кассеты с популярными фильмами.

Известно, что еще во время войны, в 1942 году в Бийск приехали специалисты московского завода «Парострой», также было эвакуировано все оборудование.  Впоследствии на базе него и образовался Котельный завод. Вместе с развитием завода, стали появляться социальные объекты: детские сады, школа, клуб, санаторий. Когда территория Котельного завода «пошла под молоток», памятник Воинам-котельщикам перенесли в сквер, он стоит там и поныне.

Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 24

А теперь вернемся в настоящее: сейчас в сквере проводятся активные строительные и подготовительные работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство территории будет проводиться в границах улиц: ул.Виктора Петрова – ул.Верхне-Цесовская – ул.Феликса Дзержинского. Заказчиком работ выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Бийска. Строительство началось 19 апреля этого года. Планируется, что работы полностью будут завершены к 31 июля 2021 года. Таким образом, горожане смогут «опробовать» парк уже этим летом.

Уже известно, что в сквере Котельщиков в Бийске будут сделаны спортивная и детская площадка. Памятник немного перенесут, но он останется. Будет установлена метеостанция. Место для временной парковки тоже предусмотрено. Покрытие предполагается асфальтобетонное на основном участке, и бесшовное резиновое и плиточное резиновое на площадке для детей и спортивной зоне. Также будет осуществлен демонтаж существующих светильников, замена их на новые. Озеленение сквера не пострадает. И конечно же, по классике: добавят скамейки и урны.

Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь 25

Жители поселка котельщиков в Бийске просят обратить внимание на заброшенный парк

14:40, 18.07.2019 3000

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: