Бийск: Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь

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Небольшой, но уютный сквер, огороженный деревьями от дороги, уже давно не пользуется популярностью для прогулок горожан.

Он расположен недалеко от ЗАГСа, прямо напротив бывшего Дворца культуры Котельщиков (ныне здание передано в пользование бийскому филиалу Алтайского государственного университета).

Здание ДК, построенное в 1957 году, и сейчас привлекает внимание, несмотря на отсутствие реставрации и заградительные ленты, которые предупреждают: ближе подходить опасно. По углам, наверху, красуются две статуи. Во дворце раньше работали кружки для детей, проводились танцы, в видеосалоне можно было взять напрокат кассеты с популярными фильмами.

Известно, что еще во время войны, в 1942 году в Бийск приехали специалисты московского завода «Парострой», также было эвакуировано все оборудование. Впоследствии на базе него и образовался Котельный завод. Вместе с развитием завода, стали появляться социальные объекты: детские сады, школа, клуб, санаторий. Когда территория Котельного завода «пошла под молоток», памятник Воинам-котельщикам перенесли в сквер, он стоит там и поныне.

А теперь вернемся в настоящее: сейчас в сквере проводятся активные строительные и подготовительные работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство территории будет проводиться в границах улиц: ул.Виктора Петрова – ул.Верхне-Цесовская – ул.Феликса Дзержинского. Заказчиком работ выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Бийска. Строительство началось 19 апреля этого года. Планируется, что работы полностью будут завершены к 31 июля 2021 года. Таким образом, горожане смогут «опробовать» парк уже этим летом.

Уже известно, что в сквере Котельщиков в Бийске будут сделаны спортивная и детская площадка. Памятник немного перенесут, но он останется. Будет установлена метеостанция. Место для временной парковки тоже предусмотрено. Покрытие предполагается асфальтобетонное на основном участке, и бесшовное резиновое и плиточное резиновое на площадке для детей и спортивной зоне. Также будет осуществлен демонтаж существующих светильников, замена их на новые. Озеленение сквера не пострадает. И конечно же, по классике: добавят скамейки и урны.

Жители поселка котельщиков в Бийске просят обратить внимание на заброшенный парк

14:40, 18.07.2019 3000

Бийский рабочий