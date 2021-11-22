Бийск: Сколько предметов будут сдавать в формате ОГЭ девятиклассники в 2022 году

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Девятиклассники, сдающие ОГЭ в этом учебном году, переживают за количество экзаменов, к которым нужно готовиться.

Свои вопросы по порядку проведения экзаменов в формате ОГЭ они задали на форуме «О предстоящих изменениях в прохождении Государственной итоговой аттестации в 2022 году» представителю минобра края, замминистра образования Ларисе Терновой. Главный вопрос – сколько экзаменов будут сдавать выпускники девятых классов?

В конце учебного года в 2021 году они сдавали только два обязательных экзамена – ОГЭ по русскому языку и математике, в 2020-м, из-за пандемии ковида, экзаменов в формате ОГЭ не сдавали вовсе.

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране сегодня сложно однозначно сказать, как будет проходить ОГЭ. Мы должны готовиться к четырем экзаменам. Два основных – русский и математика – и два экзамена по выбору учащегося. Для тех ребят, кто не сдал математику в прошлом году: если будет два экзамена, то сдавать они будут только математику. Но если будет принято решение о сдаче ОГЭ в полном объеме, то им необходимо будет сдать еще и два экзамена по выбору. Это будет определено законодательно, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора, — пояснила Лариса Терновая.

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) представлены документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2022 года:

кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена;

спецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования;

демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования.

Изменения в КИМ ОГЭ 2022 года относительно КИМ ОГЭ 2021 года пока отсутствуют.

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16:35, 16.10.2021 1071

Бийский рабочий