Бийск: Скоро весна: тёплая погода придет в Алтайский край после 26 апреля

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Очередную волну тепла алтайские синоптики ждут сразу после выходных 24 и 25 апреля.

На следующей недели в Алтайский край придет уже вполне майское тепло – в некоторые дни воздух прогреется до +20 градусов.

По прогнозам специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 апреля в регион придет тепло – даже в ночные часы температура будет уже плюсовой. Днем термометры покажут от +15 до +20 градусов. Местами воздух прогреется до +25 градусов.

А вот предстоящие выходные – 24 и 25 апреля – пока будут относительно теплыми, с неустойчивой погодой, ветром и осадками.

Сегодня, 24 апреля, на Алтае от +6 до +11 градусов тепла. Преимущественно без осадков, в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с дождём. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Напомним, что в прошлом году на Алтае с 27 апреля установилась аномально жаркая погода – с температурами выше +30…+33 градуса, а бийчане тогда открыли пляжный сезон. В этом году погода, увы, совсем не радует – даже в городе все еще местами не растаял снег, не говоря уже о пригородах и лесных зонах, дачных участках.

Неделя до мая: какой будет погода в Алтайском крае с 23 по 25 апреля

07:00, 23.04.2021 12102

Бийский рабочий