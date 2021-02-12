Бийск: Скончался один из пострадавших в аварии с шестью автомобилями в Бийске • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Скончался один из пострадавших в аварии с шестью автомобилями в Бийске

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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Стали известны подробности резонансного ДТП в Бийске, которое произошло в переулке Коммунарском.

Как уже сообщал «БР», участниками пьяного ДТП стали сразу шесть автомобилей. Есть пострадавшие, которые в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель на Volvo, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 35-летний мужчина двигался по переулку Коммунарский и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110, после чего Volvo въехал в другие автомобили, которые стояли на парковке.

Предполагаемый виновник аварии особо не пострадал. Водители других автомобилей тоже отделались незначительными ушибами.

Больше всего досталось людям, которые находились возле автомобилей. С различными травмами они были госпитализированы в Центральную городскую больницу.  Только что стало известно, что один из пострадавших, мужчина 1971-го года, скончался в реанимации.

 

Обновлено. В отношении водителя автомобиля «Вольво» был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26. КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния). 

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Скончался один из пострадавших в аварии с шестью автомобилями в Бийске 1

В Бийске пьяный водитель на Volvo протаранил сразу шесть автомобилей

16:29, 11.02.2021 1690

 

Бийский рабочий

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