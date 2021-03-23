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Алтайский край

Бийск: Скидка в 3 миллиона: в Бийске нашли подрядчика для ремонта дворов

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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Победитель аукциона на ремонт дворов в Бийске снизил стоимость работ более чем на 3 млн рублей от первоначальной цены.

В Бийске определили подрядчика для ремонта первой «партии» дворов.

Итоги аукциона подведены. В Бийске определились, кто отремонтирует 11 дворов, список которых уж утвержден ранее.

Речь идет о дворовых территорий у домов по следующим адресам:

  • ул. 8 Марта, 22;
  • ул. 8 Марта, 24;
  • ул. Воинов-Интернационалистов, 98;
  • ул. Горно-Алтайская, 42/1;
  • ул. Горно-Алтайская, 65;
  • пер. Донской, 35;
  • пер. Донской, 35/1;
  • пер. Дружный, 11;
  • ул. Михаила Ломоносова, 54;
  • ул. Социалистическая, 35;
  • ул. Социалистическая, 110.

Скидка в 3 миллиона: в Бийске нашли подрядчика для ремонта дворов1

В Бийске ищут подрядчика для ремонта 11 дворовых территорий

09:40, 10.03.2021 2851

Напомним, в этом году в рамках программы «Городская среда» предстоит отремонтировать около двух десятков дворов, при этом часть их них – те, экспертиза по которым уже проведена, выставили на аукцион для определения подрядчика. Тендер по оставшимся домам разыграют позже.

Скидка в 3 миллиона: в Бийске нашли подрядчика для ремонта дворов2

Таким образом, в этом году дворы не будут выставляться единым лотом, как в 2020-м, когда подряд выиграла томская компания, не сумевшая вовремя выполнить работы.

Сейчас аукцион выиграл местный подрядчик.

Наименьшую стоимость контракта предложило ООО «Дорожник».

Предприятие сделало «скидку» более чем в 3 млн руб. от стоимости, первоначально обозначенной мэрией. Так, если стартовая стоимость контракта была чуть более 15 млн руб., то ООО «Дорожник» согласился выполнить ремонт 11 дворов за 11,82 млн руб.

Второго участника аукциона – ООО «Бийскдорстрой» победитель конкурса обошел всего на 75 тыс. руб. при понижении стоимости контракта.

 

Бийский рабочий

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