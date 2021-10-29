Бийск: Скачай дед, скачай бабка: в Алтайском крае пожилым предложили помощь с QR-кодами

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Оказать поддержку тем, кто привился, но не может разобраться, как получить код, предлагают тем, кто рядом

Если раньше хорошим тоном считалось перевести бабушку через дорогу, то сейчас – оказать помощь в сложной системе «кодирования» вакцинированных и не вакцинированных людей. А именно – скачать пожилому человеку код на его смартфон или же помочь в его распечатке.

В Алтайском крае в Министерстве социальной защиты запустили акцию «Помоги пожилому распечатать QR-код».

С 30 октября в Алтайском крае начинает действовать система с QR-кодами. Те, кто вакцинировался, свои QR-коды могут легко найти на «Госуслугах», скачать и показывать их на своих смартфонах. Кто этого сделать не может, «код-пропуск» должен распечатать.

– Но что делать пожилым людям, многие из которых далеки от современных технологий? Помочь в этой ситуации может тот, кто находится рядом. Предложите свою помощь распечатать QR-код пожилым родственникам, соседям по дому, знакомым пенсионерам, друзьям старшего возраста. Не будьте равнодушными, помогите близким людям! Это займет немного времени, но оставит добрый след в душе человека, – убеждают в министерстве.

Плюсом благого поступка для пожилых и инвалидов станет возможность продолжать жить в привычном для них ритме, и не чувствовать себя одинокими.

Предупреждая множество вопросов, в министерстве информируют:

– А смартфон каждый пенсионер себе может позволить?

Если у гражданина нет доступа к порталу «Госуслуги», сертификат или справку о вакцинации выдают после прививки.

– Интересно. А если нет аккаунта на «Госуслугах», как раздобыть этот код?

– У меня у деда и бабушки нет аккаунта на «Госуслугах», нет карт банковских, чтобы подтвердить личность. И как я им помогу? В МФЦ ехать? Тоже так себе удовольствие, учитывая обстановку в городе.

При вакцинации медицинские работники уточняют, есть ли доступ к «Госуслугам». Если нет, то выдают справку или сертификат.

– Ставили прививку в деревне. Ни сертификата, ни справку не дали. Аккаунта на «Госуслугах» нет, карты сберовской нет. Ближайший МФЦ за 40 км, что в этом случае делать?

Обратиться в учреждение, где ставили прививку, чтобы дали справку.

Также в министерстве социальной защиты пояснили, что распечатать QR-код можно непосредственно в управлении соцзащиты. Там же помогут с доступом на «Госуслуги».

QRепостное право: почему в Бийске не испугались возможного введения кодов

14:10, 22.10.2021 2515

Бийский рабочий