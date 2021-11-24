Бийск: Сканируй меня полностью: в Бийске сложилась неоднозначная ситуация с QR-кодами

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Указ Губернатора Алтайского края соблюдается очень неровно, при этом, отмечается деление общества на привитых и не привитых

Доказано, что наличие прививки – не стопроцентная гарантия того, что человек не заболеет коронавирусом. Тем не менее, сейчас в Алтайском крае сложилась такая ситуация, когда для того, чтобы попасть, например, в большой ТЦ или спортивное учреждение, нужно предъявить код.

Люди с «квадратами»

Рассуждения о том, насколько правильно требовать «квадрат» с кодом у человека, который только что вышел из автобуса, и пошёл в ТЦ? Зашёл туда «просто в магазин или аптеку»? Насколько активно владельцы торговых сетей должны препятствовать продаже своего же товара человеку, у которого кюара нет?

– Из-за введения системы QR-кодов резко сократилось количество покупателей, и как следствие, продаж в магазинах, – обращается к правительству региона предприниматель Светлана Мусанова. – Вместо того, чтобы грамотно вести работу с населением по разъяснению плюсов и побочных эффектов прививки, людей насильно заставляют прививаться ограничивая свободу передвижения. Люди просто элементарно боятся! В итоге, торговые центры практически пустые, ночные заведения в принципе не работают. У нас тоже есть дети, которых кормить надо, платить за всё. Мы сейчас на грани. Что делать? Идёт предновогодний сезон, люди должны переодеваться, отделы затарены продукцией, которую надо продавать, дабы как минимум, по счетам платить. Как это делать?

Некоторые бийчане не могут купить сезонную одежду из-за отсутствия кю ар кодов Фото: Сергей Кулыгин

На вопрос девушки ответили достаточно оперативно в пресс-службе, проинформировав, что «повышение покупательского спроса можно ожидать только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в регионе».

– Специалисты считают, что чем больше вакцинированных, тем меньше заболевших. Соответственно, ограничения, которые сегодня не дают бизнесу развиваться в полной мере, будут частично сняты.

И так пройдёт!

Бийчане в социальных сетях говорят о том, что было бы гораздо проще, если бы ограничения или соблюдались чётко, или были бы заменены на более адекватные.

– Почему привитые везде шарятся? Надо всех тестировать, выявлять и усаживать на самоизоляцию. И оплачивать её. Контактных так же. А у нас как-то странно…

– Чем кюар код помогает? Что вакцинированные болеют, это уже не секрет. Надо прекратить шастанье больных, контактных. На самоизоляции их держать. И без кодов тогда все улучшится.

– От свечки «за здравие» в церкви больше пользы, чем от прививок и QR-кодов.

– Чтобы получить код, люди идут вакцинироваться в разгар пандемии, к тому же теперь приходится стоять в очереди. Правительство позиционирует код как защиту от вируса. Но ведь это не так! Сделайте доступными тесты на ковид, ужесточите режим, толку будет больше. Ну хожу я с кодом, и что? Может, у меня температура при этом, но это никого не волнует.

Главное – личная ответственность

В торговых центрах народ есть, но его не так много, как раньше Фото: Сергей Кулыгин

В Министерстве здравоохранения Алтайского края уверены, что прививка всё-таки была, есть и будет одним из важных критериев выхода из пандемии. И напоминают: перед постановкой любой прививки, не только от ковида, достаточно осмотра врача. Если у пациента есть противопоказания, или наблюдаются клинические симптомы заболеваний, ему будет отказано в вакцинации.

В Бийске, как и везде в Алтайском крае, коды чаще всего спрашивают. Но всегда есть вариант «пройти и так». И в отдел одежды, и в спортивное учреждение. Не привитые бийчане уверены, что ведут себя по отношению к другим более адекватно.

– Негатив, в основном, идёт в сторону не привитых граждан от привитых, – считает Оксана. – Не привитые ведут себя агрессивно. Несут какую-то чушь про уничтожение населения. Но почему вы решили, что человечество уничтожают именно этими прививками? Можно было бы «уничтожать» и под видом обычных прививок, и никому ничего не говорить. Почему детям ставят все прививки, которые положены в детском возрасте, а именно против ковида – противитесь? Вирус стороной не обойдет никого, переболеют все.

Проверяющим коды часто «достается» негатив Фото: Сергей Кулыгин

В инстаграме правительство Алтайского края altaigovernment признаёт, что не всё идёт так, как хотелось бы. И далеко не все граждане проявляют личную ответственность при посещении общественных мест. При этом запрет на нахождение в общественном транспорте (в том числе в такси) без масок в Алтайском крае сохраняется, и его никто не отменял, – уточняют в пресс-службе.

Несмотря на все проверки, лазейки у не привитых — остаются Фото: Сергей Кулыгин

Власти продолжают проводить рейды с участием сотрудников полиции, представителей Роспотребнадзора, администрации муниципалитета. Проверяют соблюдение масочного режима, и отрицают «сегрегацию людей по иммунному статусу».

Для доступа к социально важным объектам в Бийске не нужен QR-код

11:41, 16.11.2021 2954

Бийский рабочий