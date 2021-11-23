Бийск: Скандалы из-за QR-кодов в Татарстане: коротко о ситуации с COVID на 23 ноября
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Весь день в общественном транспорте Татарстана продолжались конфликты ревизоров и пассажиров без QR-кодов
- В Татарстане с 22 ноября вступил в силу запрет на проезд без QR-кода в общественном транспорте. В Казани за утро понедельника из подвижного состава высадили более 500 человек. При этом пассажиры возмущались и срывались на контролеров. В городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался предоставить QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными, сообщает ТАСС. В метрополитене женщина устроила скандал, так как ее не пустили со справкой о том, что у нее есть первая доза вакцины.
- За последние сутки в России выявили 35 681 заразившегося коронавирусом. В прошлый раз показатель опускался ниже 36 тыс. почти месяц назад, 24 октября.
- За последние сутки от коронавируса скончались 1241 человек.
- Эффективность ревакцинации превышает эффект от первичной прививки от коронавируса примерно в 1,6 раза, заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
- Президент России Владимир Путин после ревакцинации от COVID-19 чувствует себя нормально. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РБК.
- В пандемию Россия потеряла каждого четвертого ветерана ВОВ. Основная причина роста смертности – коронавирус. В России привит лишь каждый третий пожилой человек, сообщают «Ведомости».
- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург: разработка вакцины от COVID-19 действием пять — десять лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться. Считалось, что «Спутник V» сможет защищать «не один год и, может, не два года» против «уханьского» штамма и следующих за ним, но вирус «изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти», отметил ученый, сообщает РИА Новости.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что с 22 ноября в стране ввели локдаун для всех граждан, кроме тех, кто делал прививку или переболел COVID-19. Отныне только вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди смогут пользоваться большинством услуг, участвовать в массовых мероприятиях и многое другое, сообщает РБК.
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10:18, 22.11.2021 1932