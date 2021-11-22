Бийск: Скандальный блогер, часто нарушавший ПДД, разбился на BMW в центре Москвы

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Саид Губденский зарабатывал деньги и подписчиков на езде с нарушениями по дорогам Москвы

Саид Губденский часто гонял по Москве с огромной скоростью: ролики из его Instagram изобилуют примерами опасного вождения и нарушениями правил дорожного движения. В том числе ездой на скорости 160 км/час по Кутузовскому проспекту. У блогера была полумиллионная армия подписчиков в Instagram – там он публиковал видео, где «играет в шашечки» на дорогах и делает другие опасные трюки. На его странице написано: «Цель – стать №1 в автобизнесе».

По предварительным данным, автомобиль BMW M4 Competition (за рулем был Губденский) выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. Mercedes, в который врезался водитель BMW, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. Водитель BMW скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажир BMW умер в больнице — его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Пассажиром оказался президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Сообщается, что автомобиль Губденского был на летней резине, а в момент аварии в Москве шел очень сильный мокрый снег.

При этом после аварии с участием Эдварда Била Губденский призывал водителей не гонять.

Саид Губденский был блогером, предпринимателем, владел тюнинг-ателье «ZR Performance». Его друзьями и гостями детейлинга были известные блогеры-гонщики: Эдвард Бил, Михаил Литвин.

Блогер-миллионник Михаил Литвин оскандалился в Горном Алтае

15:11, 03.07.2021 11970

Бийский рабочий