Бийск: Ситуация с углем для населения в Алтайском крае стабилизировалась

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В Минстрое обсудили вопрос с поставками угля для обеспечения жилищно-коммунальных нужд населения Алтайского края

В ходе совещания главы муниципальных образований, участвовавшие в обсуждении, сообщили, что на сегодняшний день ситуация с углем для населения стабилизировалась, уголь в районах есть, его поставки продолжаются.

Напряженной ситуация остается пока лишь в Локтевском районе. Там администрацией было принято решение о выделении нуждающимся гражданам по одной тонне угля, который сегодня имеется у поставщика из Горняка. За топливом уже обратились 238 человек, 73 тонны угля выдано жителям.

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В ходе совещания заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи АКЗС Игорь Панарин добавил, что на данный момент периодические перебои с поставками угля есть в Рубцовске, Третьяковском и Змеиногорском районе. Нет дефицита угля под реализацию населению в Алейске, Славгороде, Каменском, Поспелихинском Немецком национальном и Змеиногорском районе.

— Считаем необходимо продолжить мониторинг наличия угля для реализации населению на территории не только Локтевского района, но и тех муниципалитетов, где ситуация стабилизирована. Продолжим поиск тех механизмов и мер, с помощью которых наиболее эффективно отработаем с поставщиками, — отметил Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ края.

В завершении встречи министр социальной защиты края Наталья Оськина напомнила жителям региона, что в Алтайском крае существует несколько видов поддержки для нуждающихся граждан – это в том числе компенсация на оплату услуг ЖКХ и краевая субсидия.

— По нашим данным, более 74% граждан относящихся к льготным категориям такую помощь уже получили, из них большинство приобрели топливо заблаговременно, им уже выплачены соответствующие компенсации. Между тем, практически не поступало заявлений от жителей тех районов, где сегодня ситуация с углем остается напряженной, — отметила Наталья Оськина.

Узнать о возможностях получения компенсации и субсидии за приобретенный уголь можно по телефону горячей линии Министерства социальной защиты Алтайского края: +7 (3852) 27-36-01.

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Бийский рабочий