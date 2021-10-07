Бийск: Синоптик назвал сроки формирования постоянного снежного покрова в Алтайском крае
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Ожидается. что снег ляжет в начале ноября.
Постоянный снежный покров на большей части региона образуется благодаря снегу, который выпадет в начале ноября. Такой прогноз amic.ru дал ведущий синоптик Алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.
Специалист также сообщил, что снег при этом будет идти почти всю третью декаду октября. Поэтому уже в октябре в Алтайском крае может образовываться временный снежный покров, однако он быстро растает.
Средние показатели за предыдущие годы указывают, что уже после 26 октября температура в регионе переходит к отрицательным отметкам, отметил Болгов.
— После этого в регионе начинает формироваться постоянный снежный покров. В последней пятидневке месяца снег может лечь местами по краю. Но обычно постоянный снежный покров формируется в начале ноября, – спрогнозировал синоптик.
Отметим, что в Бийске в прошлом году постоянный снежный покров установился только к середине ноября. Его образовал снег, выпавший 15 ноября.
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11:38, 04.10.2021 2435