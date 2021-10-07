Бийск: Синоптик назвал сроки формирования постоянного снежного покрова в Алтайском крае

4

Ожидается. что снег ляжет в начале ноября.

Постоянный снежный покров на большей части региона образуется благодаря снегу, который выпадет в начале ноября. Такой прогноз amic.ru дал ведущий синоптик Алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

Специалист также сообщил, что снег при этом будет идти почти всю третью декаду октября. Поэтому уже в октябре в Алтайском крае может образовываться временный снежный покров, однако он быстро растает.

Средние показатели за предыдущие годы указывают, что уже после 26 октября температура в регионе переходит к отрицательным отметкам, отметил Болгов.

— После этого в регионе начинает формироваться постоянный снежный покров. В последней пятидневке месяца снег может лечь местами по краю. Но обычно постоянный снежный покров формируется в начале ноября, – спрогнозировал синоптик.

Отметим, что в Бийске в прошлом году постоянный снежный покров установился только к середине ноября. Его образовал снег, выпавший 15 ноября.

Синоптики предупреждают об аномально снежной зиме на юге Сибири

11:38, 04.10.2021 2435

Бийский рабочий