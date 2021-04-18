Бийск: Синоптики предрекли Алтайскому краю холодный май

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В сибирских регионах температура в мае может быть ниже нормы.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина о погоде, которая ожидается в России в последний месяц весны.

По словам специалиста, несмотря на то, что май в большинстве регионов страны должен быть теплым, не исключены и периоды похолодания. Так, Паршина сообщила, что в сибирских регионах температура в мае может быть ниже нормы.

— В частности, в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края. В ночное время температура там может понижаться до минус 5 градусов, а днем повышаться до плюс 10-15 градусов, — приводит слова синоптика «Российская газета».

Напомним, ранее в Гидрометцентре России дали вероятностный прогноз температуры и осадков на период с апреля по сентябрь. Согласно ему, в мае в Алтайском крае, ожидается дефицит осадков.

В Гидрометцентре рассказали, какими будут весна и лето в Алтайском крае

08:10, 27.03.2021 3662

Бийский рабочий