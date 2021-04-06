Бийск: Синоптики предупредили россиян об опасном солнце

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Индекс ультрафиолетового излучения уже в мае начнет достигать опасных значений.

С мая индекс ультрафиолетового излучения начнет достигать опасных показателей, а на юге России это случится уже в середине апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, небезопасное излучение появляется, когда солнце находится высоко в небе.

— Только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается. Считать индекс ультрафиолетового излучения, думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше — примерно во второй половине апреля — в конце апреля, — пояснил Вильфанд.

С 2020 года Гидрометцентр начал составление прогнозов УФ-облученности, которые позволяют предупреждать россиян об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для кожи и глаз.

Пока май не наступил, главный метеоролог страны призвал без опаски наслаждаться апрельским солнцем, так как оно дает хороший загар.

— Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например, — поделился Вильфанд.

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Бийский рабочий