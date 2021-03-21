Бийск: Синоптик рассказал о погоде в Алтайском крае в третьей декаде марта

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К концу марта в регион придет новая волна тепла.

После теплых выходных в Алтайский край вновь придет небольшое похолодание, рассказал начальник Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин в интервью для «Вести 22».

— На выходных в крае ожидается потепление, но после будет небольшое похолодание. Ночные температуры будут слабоотрицательными, дневные- слабоположительными, — пояснил специалист.

Однако, уже с 27 марта синоптики ожидают новую волну тепла и надеются на приход настоящей весны. Также Дмитрий Савин отметил, что для марта характерны перепады температур от оттепели к похолоданию, в этом нет ничего необычного.

Настоящая весна: на Алтай прилетели грачи

12:31, 20.03.2021 595

Бийский рабочий