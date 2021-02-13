Бийск: Синоптики продлили для Бийска и Барнаула режим «чёрного неба» • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Синоптики продлили для Бийска и Барнаула режим «чёрного неба»

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

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В двух городах Алтайского края сложились метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.

По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Барнауле и Бийске сложились метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Они сохранятся до 12 часов 14 февраля. Этому будет способствовать малоинтенсивный атмосферный процесс, который обеспечит сохранение повышенного уровня загрязнения воздуха.

Сообщается, что в Бийске в районе Коммунального моста содержание в воздухе оксида углерода в 1,6 раза превысит предельно допустимую концентрацию.

В связи с этим Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявляет штормовое предупреждение.

Синоптики продлили для Бийска и Барнаула режим «чёрного неба» 1

Синоптики снова объявили для Бийска и Барнаула режим «черного неба»

16:09, 11.02.2021 924

 

Бийский рабочий

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