Бийск: Синоптики снова объявили для Бийска и Барнаула режим «черного неба» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Такие предупреждения этой зимой появляются в связи с морозами уже не в первый раз.

Синоптики Алтайского ЦГМС объявили для двух городов края режим НМУ (неблагоприятных погодных условий) или режим «чёрного неба». Такой режим устанавливается, когда существует опасность высокой концентрации вредных веществ в воздухе – это, как правило, во время антициклонов зимой, в морозы, или из-за пожаров, которые находятся рядом, летом.

В период с 16.00 11 февраля до 16.00 12 февраля на территории городов Бийска и Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Сообщается, что объявлены НМУ первой степени опасности.

Кроме того, по данным синоптиков Алтайского ЦГМС, в Алтайском крае в период с 11 по 13 февраля ожидается минимальная температура воздуха – местами -30…-36 градусов, 12 февраля на большей части территории края -30…-39 градусов.

При первой степени НМУ жителям рекомендуют:

ограничить пребывание на улице;

проводить проветривание помещений только кондиционерами;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

выезд в загородную зону на отдых, санаторно-курортное оздоровление в месяца года с наиболее неблагоприятными метеорологическими условиями и уровнями загрязнения атмосферного воздуха.

Ночью до -39: в Алтайский край вернулись сильные морозы

07:02, 11.02.2021 609

Бийский рабочий