Бийск: Синоптики снова объявили для Бийска и Барнаула режим «черного неба» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Такие предупреждения этой зимой появляются в связи с морозами уже не в первый раз.
Синоптики Алтайского ЦГМС объявили для двух городов края режим НМУ (неблагоприятных погодных условий) или режим «чёрного неба». Такой режим устанавливается, когда существует опасность высокой концентрации вредных веществ в воздухе – это, как правило, во время антициклонов зимой, в морозы, или из-за пожаров, которые находятся рядом, летом.
В период с 16.00 11 февраля до 16.00 12 февраля на территории городов Бийска и Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Сообщается, что объявлены НМУ первой степени опасности.
Кроме того, по данным синоптиков Алтайского ЦГМС, в Алтайском крае в период с 11 по 13 февраля ожидается минимальная температура воздуха – местами -30…-36 градусов, 12 февраля на большей части территории края -30…-39 градусов.
При первой степени НМУ жителям рекомендуют:
- ограничить пребывание на улице;
- проводить проветривание помещений только кондиционерами;
- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;
- выезд в загородную зону на отдых, санаторно-курортное оздоровление в месяца года с наиболее неблагоприятными метеорологическими условиями и уровнями загрязнения атмосферного воздуха.
Ночью до -39: в Алтайский край вернулись сильные морозы
07:02, 11.02.2021 609