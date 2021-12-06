Бийск: Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в Алтайском крае

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Вероятностный прогноз температурного режима в Алтайском крае дал Гидрометцентр России

Согласно прогнозу, предстоящая зима 2021-2022 в Алтайском крае почти не будет отличаться сильными аномалиями. Исключение составит лишь декабрь.

Так, синоптики полагают, что в центральных районах Сибирского федерального округа в декабре средняя температура окажется ниже нормы. При этом нормой для декабря на Алтае считается температура около -14 градусов.

В январе температура останется в пределах нормы — около -17 градусов. А февраль окажется немного холоднее обычного, но в целом температура будет соответствовать норме — около -16 градусов. При этом на большей части территории России февраль ожидается теплее прошлогоднего.

Напомним, ранее синоптики предупредили об аномально снежной зиме на юге Сибири.

Синоптики предупреждают об аномально снежной зиме на юге Сибири

11:38, 04.10.2021 4639

Бийский рабочий