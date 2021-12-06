ГОРНЯК22 06.12.2021
Алтайский край

Бийск: Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в Алтайском крае

Горняк22
9 часов Ago

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Вероятностный прогноз температурного режима в Алтайском крае дал Гидрометцентр России

Согласно прогнозу, предстоящая зима 2021-2022 в Алтайском крае почти не будет отличаться сильными аномалиями. Исключение составит лишь декабрь.

Так, синоптики полагают, что в центральных районах Сибирского федерального округа в декабре средняя температура окажется ниже нормы. При этом нормой для декабря на Алтае считается температура около -14 градусов.

В январе температура останется в пределах нормы — около -17 градусов. А февраль окажется немного холоднее обычного, но в целом температура будет соответствовать норме — около -16 градусов. При этом на большей части территории России февраль ожидается теплее прошлогоднего.

Напомним, ранее синоптики предупредили об аномально снежной зиме на юге Сибири.

Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в Алтайском крае1

Синоптики предупреждают об аномально снежной зиме на юге Сибири

11:38, 04.10.2021 4639

 

Бийский рабочий

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