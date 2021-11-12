Бийск: Синичкин день: народные приметы на 12 ноября

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Народный праздник Синичкин день отмечается 12 ноября.

На Руси в этот день почитали синиц. Делали для них кормушки и развешивали на деревья. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме. И сейчас ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день. Праздник был утвержден по ходатайству Союза охраны птиц РФ.

День так и назывался — Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию с юга прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. В народе синичек, или зинек, как их называли в некоторых регионах страны, называли «девятисловой», потому как «ведает она и смехом, и слезами, и знает ласковое верное слово».

В церковном календаре это дата почтения памяти православного святого Зиновия, епископа Егейского и его сестры. На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, поохотившись в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

По народному поверью, прежде чем идти в лес, охотники должны были заключить договор с лешим, который позволял им заниматься промыслом и подгонял к людям дичь. Если же договор с духом не был заключен, то разозленный хозяин леса мог не только оставить охотника без добычи, но и сбить его с дороги – завести в чащобу или болото, где человек и погибал. Леший мог отхлестать неугодного человека верхушками деревьев или наслать на него болезнь.

По поведению синиц в этот день судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу. Женщины гадали в этот день, бросая крошки хлеба или кусочки сала и наблюдая за птицей. Если синица начинала клевать крошки, то в доме появится достаток, а если сало – живность.

Народные приметы на 12 ноября:

Если стаи синиц подлетают к дому – пора утепляться.

На Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне.

Синица пищит – зиму вещает, холод призывает.

Свистит синица – на ясный день.

Синицы утром пищат – на ночной мороз.

Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною.

Если к кормушкам подлетает много синиц – жди метелей и сильного снегопада.

Если синица свистит – это к ясному дню, если пищит – к ночному морозу.

Синица во двор прилетела – к счастью.

Синица стучит в окно – ждите замечательных известий или гостей.

Бийский рабочий