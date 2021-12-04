Бийск: Символ Нового года: как правильно выбрать сочные и вкусные мандарины
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Аромат мандарина улучшает настроение и дарит ощущение праздника, сами мандарины повышают аппетит и насыщают витаминами
Мандарины присутствуют на прилавках супермаркетов круглый год, но высокий сезон, когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.
Секрет выбора качественных мандаринов простой, нужно учитывать некоторые правила, например, правильно ли хранились мандарины. Качество хранения мандаринов сразу отражается на их внешнем виде.
- Выбирать мандарины нужно без пятен на кожице.
- Следы плесени на мандарина недопустимы — это не только испортит вкус, но и может оказаться опасным для здоровья.
- Никогда не стоит выбирать мандарины с вмятинами или мягкими участками на плодах, которые указывают на то, что фрукт подморожен при транспортировке или подгнивает.
- Кожура мандарина подсохшая или размягченная свидетельствует о его плохом качестве, поскольку наша задача, купить качественные фрукты — всегда выбирайте мандарины сами, особенно на рынках.
- Кислые сорта мандарин обычно приплюснутые или крупные.
- Выбрать сладкие мандарины получится, если купить фрукты среднего размера с ярко-оранжевой кожицей, хотя часто сладкими бывают и желтоватые мандарины.
- Сладкие мандарины зачастую чуть тяжелее, чем кислые. Легкие по весу цитрусовые будут с жесткой клетчаткой, с косточками в большом количестве и без оптимального объема жидкости.
Кстати, Росстат в преддверии праздников сообщил о том, что в России мандарины подорожали – в ноябре их средняя цена за килограмм составляет 164 рубля. Самые дорогие мандарины — из Перу (269 рублей), из ЮАР (266 рублей) и из Аргентины (238 рублей). Средняя цена мандаринов из Марокко составляет 183 рубля, из Египта — 175 рублей, из Китая — 174 рубля, из Турции и Ирана — 152 рубля. Дешевле всего мандарины из Абхазии (131 рубль) и Грузии (103 рубля).
Вообще, здоровому человеку нужно в сутки 90 миллиграммов витамина С. Он помогает организму бороться с бактериями и вирусами – кроме мандаринов он содержится в апельсинах, помело и грейпфруте. Цитрусовые также являются источниками фолиевой кислоты, отвечающей за многие процессы в организме. Ее можно получить из мандаринов и кумкватов.
Абхазия поставит к новогоднему столу россиян более 2000 тонн мандаринов
18:39, 21.11.2021 906