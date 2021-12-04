Бийск: Символ Нового года: как правильно выбрать сочные и вкусные мандарины

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Аромат мандарина улучшает настроение и дарит ощущение праздника, сами мандарины повышают аппетит и насыщают витаминами

Мандарины присутствуют на прилавках супермаркетов круглый год, но высокий сезон, когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.

Секрет выбора качественных мандаринов простой, нужно учитывать некоторые правила, например, правильно ли хранились мандарины. Качество хранения мандаринов сразу отражается на их внешнем виде.

Выбирать мандарины нужно без пятен на кожице.

Следы плесени на мандарина недопустимы — это не только испортит вкус, но и может оказаться опасным для здоровья.

Никогда не стоит выбирать мандарины с вмятинами или мягкими участками на плодах, которые указывают на то, что фрукт подморожен при транспортировке или подгнивает.

Кожура мандарина подсохшая или размягченная свидетельствует о его плохом качестве, поскольку наша задача, купить качественные фрукты — всегда выбирайте мандарины сами, особенно на рынках.

Кислые сорта мандарин обычно приплюснутые или крупные.

Выбрать сладкие мандарины получится, если купить фрукты среднего размера с ярко-оранжевой кожицей, хотя часто сладкими бывают и желтоватые мандарины.

Сладкие мандарины зачастую чуть тяжелее, чем кислые. Легкие по весу цитрусовые будут с жесткой клетчаткой, с косточками в большом количестве и без оптимального объема жидкости.

Кстати, Росстат в преддверии праздников сообщил о том, что в России мандарины подорожали – в ноябре их средняя цена за килограмм составляет 164 рубля. Самые дорогие мандарины — из Перу (269 рублей), из ЮАР (266 рублей) и из Аргентины (238 рублей). Средняя цена мандаринов из Марокко составляет 183 рубля, из Египта — 175 рублей, из Китая — 174 рубля, из Турции и Ирана — 152 рубля. Дешевле всего мандарины из Абхазии (131 рубль) и Грузии (103 рубля).

Вообще, здоровому человеку нужно в сутки 90 миллиграммов витамина С. Он помогает организму бороться с бактериями и вирусами – кроме мандаринов он содержится в апельсинах, помело и грейпфруте. Цитрусовые также являются источниками фолиевой кислоты, отвечающей за многие процессы в организме. Ее можно получить из мандаринов и кумкватов.

Абхазия поставит к новогоднему столу россиян более 2000 тонн мандаринов

18:39, 21.11.2021 906

Бийский рабочий