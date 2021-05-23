Бийск: Симонов день: что будет, если 23 мая пройти по земле босыми ногами
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Народный праздник Симонов день отмечается 23 мая.
День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Наши предки смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением.
Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.
Кроме того, существовало поверье, что апостол Симон оказывает покровительство кладоискателям. Поэтому на день Зилота отправлялись искать клады. Этим, впрочем, занимались по преимуществу дети и молодежь. Однако люди обычно не поощряли охотников разжиться в одночасье за чужой счет: «Клад добудешь, да домой не будешь!»; «На что клад, коль в семье лад?»; «Толк да лад, тут и клад». Словом, от добра добра не ищут.
23 мая считался хорошим днём для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно было умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники.
Народные приметы на 23 мая:
- На Симона Зилота земля — именинница: грех пахать.
- Дождь идет долго – летний сезон будет ненастным.
- Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают – ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
- Птицы поют до утра – к дождю.
- Крот выбрасывает земли вокруг норы больше обычного – к дождю.
- Если закрепленный над входной дверью веник падает на вошедшего – это означает, что человек пришел с нехорошими мыслями.
- В этот день Земля поглощает клятвопреступников и клеветников.