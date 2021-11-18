Бийск: Сильный ветер, снег и до -21: Алтайский край 18 ноября ждет непогода

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Из-за ухудшения погодных условий в регионе объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 18 ноября в Алтайском крае дневная температура составит -3,-8 градусов. На большей части территории ожидается снег, местами сильный снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в южных и восточных районах порывы 25-27м/с.

Ночью температура значительно понизится. Столбики термометров опустятся до -16,-21 градуса. На большей части территории продолжится небольшой, местами умеренный снег, возможны метели. На дорогах гололедица. Ветер немного утихнет. Направление останется юго-западным, скорость 7-12 м/с, местами порывы 13-18м/с.

В Бийске 18 ноября днем температура воздуха составит -5 градусов. Днем ожидается небольшой снег, вечером снегопад. Ночью похолодает до -8 градусов.

В ближайшие три дня в Алтайском крае ожидаются снег, метель и сильный ветер

06:03, 17.11.2021 2225

Бийский рабочий