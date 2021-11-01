Бийск: Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле 31 октября и 1 ноября

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Российские ученые предупредили о крупнейших за несколько лет магнитных бурях

Облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

— По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, — говорится в сообщении.

Скорость облака составляет около 800 километров секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток – 31 октября и 1 ноября.

В течение этих двух дней планета будет находиться внутри облака, она может испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения различной интенсивности.

Все это может оказать влияние на технику. К примеру, может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах. Также возможны ложные срабатывания защиты, перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации.

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06:17, 31.10.2021 6550

Бийский рабочий