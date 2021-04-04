Бийск: Сила убывающей Луны в апреле 2021 года: что можно делать и что нельзя

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Энергетика убывающей Луны влияет на настроение, и некоторые дела в такой период лучше не выполнять, чтобы избежать неприятностей.

Весна — время пробуждения, которое не замедляется даже во время фазы убывающей Луны. В апреле ночное светило будет в фазе убывания с 1 по 11 апреля и с 28 по 30 числа, и это время важно провести так, чтобы неприятностям не было места в жизни.

Что можно делать в апреле во время убывающей Луны

Фаза убывания Луны — благоприятное время для профилактики заболеваний, лечения и диет. В это время проще справиться с недугами, начать путь к выздоровлению и восполнению запаса энергии.

В то время, когда Луна убывает, проще прощаться с вредными привычками. В апреле каждый сможет встать на путь исправления и избавиться от всего, что мешает счастью, здоровью и процветанию.

На убывающую Луну принято проводить обряды и ритуалы, направленные на очищение от негативных программ. В это время можно устроить энергетическую уборку в доме, чтобы очистить жилище от негатива, а также снять с себя порчи и сглазы.

Полезно во время убывающей Луны в апреле подводить промежуточные итоги, заниматься планированием и проводить работу над ошибками, чтобы в будущем не сталкиваться с неприятностями и не повторять опрометчивые поступки.

В этот период можно смело завершать отношения, как деловые, так и дружеские или любовные, если они исчерпали себя и больше не способны менять жизнь к лучшему.

Раздавать долги также лучше всего в те дни, когда Луна убывает. Так получится сохранить финансовую удачу и в будущем уберечься от новых долговых обязательств.

Что нельзя делать на убывающую Луну в апреле 2021 года

Убывающая Луна — не время для активных начинаний и воплощения в жизнь смелых идей. Препятствия на пути будут мешать и тормозить на пути к успеху.

Финансовые траты во время убывающей Луны — плохая затея. Деньги будут утекать сквозь пальцы, а вложения смогут оказаться пустыми и не принесут прибыли.

Луна убывает, забирая энергию и силы, поэтому в апреле так важно помнить о том, что восстановить их так просто не получится. Это значит, что с 1 по 11 и с 28 по 30 числа не стоит переутомляться и нагружать себя работой сверх меры.

Фаза убывающей Луны неблагоприятна и для тех, кто проявляет агрессию. Негативные эмоции разрушают здоровье и удачу.

Заключать сделки и контракты на убывающей Луне — неудачная затея, и такие мероприятия лучше переносить.

В апреле ожидаются мощные и затяжные магнитные бури

19:47, 28.03.2021 931

Бийский рабочий