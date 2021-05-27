Бийск: Сидор Бокогрей: народный календарь и приметы на 27 мая

0

Народный праздник Сидор Бокогрей отмечается 27 мая.

Бокогреем день прозвали потому, что с 27 мая переставали дуть северные холодные ветра — «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы».

На Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло. Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода весны.

27 мая также был днем посева огурцов. Считалось, что огурцы, посаженные на Сидора, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми внутри и не закиснут. Кстати, урожай огурцов предсказывали и по погоде: ясный день сулил крестьянам хороший урожай этого овоща. Если же погода в этот день была холодной — то и все лето должно было быть таким же.

Кроме огурцов в этот день высаживали лен. Первый посев льна приурочивали к первому кукованию кукушки. Наши предки говорили: «Как кукушка закукует – так первый лен и сей». Во время сева льна обращали внимание на ивы: если на них словно перья висела пыль, или же пыль с них летела хлопьями, то лен не сеяли, а ждали дождя.

Народные приметы на 27 мая:

Установившийся с утра туман сулит изобилие ягодно-плодовых культур.

Холодный и ветреный день предвещает плохой урожай огурцов.

На Сидора Бокогрея холодно, значит, и лето прохладным будет.

Ласточки высоко в небе парят – к погожим дням.

Стрижи и ласточки появляются стайками – холодов больше не будет.

Если при виде первой ласточки умыться молоком, то молодость и красота сохранятся надолго.

Бийский рабочий