Бийск: Сидите дома: правительство предлагает ввести выходные с 30 октября по 7 ноября

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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с распространением коронавируса, а для некоторых регионов предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября предложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Предлагается обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни, — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. — При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года.

Вице-премьер также предложила регионам после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

По ее словам, субъекты РФ должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет ими установлен, только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании, а также об отрицательном ПЦР-тесте, если у человека есть противопоказания по вакцинации.

Вице-премьер также рекомендовала регионам призвать неработающих пенсионеров, которые не вакцинированы от нового коронавируса, находиться на самоизоляции и выходить на улицу в крайних случаях.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложения Голиковой. Теперь предложение должен поддержать Владимир Путин, как это было в мае 2021 года, когда россияне отдыхали с 1 по 11 мая. Добавим, что сидеть дома в мае россияне точно не захотели — после объявления длинных каникул, «упали» сайты компаний, занимающихся продажей туров и билетов, в частности, в считанные часы были раскуплены путевки на Алтай.

Гуляют все: Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

17:40, 23.04.2021 3440

Бийский рабочий