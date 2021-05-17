Бийск: Сибирский энтомолог дал прогноз на численность комаров наступающего лета

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С приходом в Сибирь теплой погоды традиционно оживают и не самые приятные летние напасти – например, комары.

Энтомолог, старший научный сотрудник лаборатории патологии насекомых Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко рассказал, что в это лето комаров в Сибири будет не так много, как в предыдущие годы. Однако, ситуация с численностью насекомых может ухудшиться, если лето будет дождливым.

— Мнение много или мало комаров может отличаться от реальной обстановки, – комментирует Юрий Юрченко. – Это связано с тем, что период выплода комаров в течение летнего периода может быть растянут.

Пока прогнозы такие: в первой половине лета в городах Западной Сибири комаров будет немного.

Ключевым фактором, который влияет на обилие комаров, является количество водоемов, особенно временных – тех, которые образуются после таяния снега. Они и дают основную численность комаров, там развиваются их личинки.

— Во второй половине лета численность комаров будет зависеть от количества воды уже в целом – от разливов рек. Там, где образуется мелководье, там и любят развиваться личинки комаров, — говорит энтомолог.

Самыми эффективными народными средствами от комаров остаются проверенные временем. В сельской местности используют дёготь и дымокур.

— Дымокур по-прежнему популярен в селах, в деревнях – особенно если люди держат скот. Берут ведро или другую металлическую емкость, набивают туда траву или опилки, поджигают и обкуривают двор, — рассказал Юрий Юрченко.

Современные средства от комаров недешевы и при неправильном использовании наносят вред здоровью. На ночь при закрытых окнах, как делают многие, оставлять их ни в коем случае нельзя.

— Пластины, спирали при нагревании выпаривают инстектицид, почему и гибнут комары. На ночь включенными их оставлять нельзя, и это сказано в инструкции. Использовать такие средства можно только при открытых окнах и только непродолжительное время, а после тщательно проветривать.

Жители Алтайского края недоумевают, куда подевались комары и гнус

12:13, 28.07.2020 4065

Бийский рабочий