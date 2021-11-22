Бийск: Штормовой ветер обрушится на Алтайский край 22 ноября

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Местами порывы ветра будут достигать 18-23 м/с

В понедельник, 22 ноября в Алтайском крае температура воздуха составит +2,+7 градусов. На большей части территории ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами метели, гололедные явления, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Погоду ухудшит сильный ветер. И хотя он будет южным, скорость его — 12-17 м/с — явно подпортит общее впечатление от погоды. Кроме того, местами порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, а в южных и восточных районах — 25-30 м/с.

В Бийске 22 ноября термометры днем покажут -1,+3 градуса. Осадков не ожидается, будет облачно с проянениями. Ночью похолодает до -3 градусов.

То в жар, то в холод: какая погода будет на Алтае в последнюю неделю ноября

06:07, 21.11.2021 1871

Бийский рабочий