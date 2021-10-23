Бийск: Штормпрогноз с сильным ветром и снегом передали синоптики для Алтайского края

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В субботу в регионе ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду

Алтайские синоптики сообщили, что на выходных порывы ветра могут достигать 18–19 м/с, а местами и 23 м/с.

23 октября, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Прогнозируется ветер местами порывами до 23 метров в секунду.

В ночь на субботу и в ночь на воскресенье в Алтайском крае ожидается от -1 до +3 градусов, в ночные и утренние часы возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем 23 октября в регионе от +6 до +11 градусов. В отдельных районах края небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В воскресенье днем на Алтае от +8 до +13 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, при осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

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09:47, 22.10.2021 765

Бийский рабочий