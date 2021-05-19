Бийск: Штормовое предупреждение: ночью 19 мая в Алтайском крае ожидается сильный ветер

1

Местами порывы ветра могут достигать 25-28 м/с.

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей края об усилении ветра. Непогода начнется в вечерние часы 18 мая и продолжится ночью 19 мая.

Ожидается, что ветер усилится до 15-20 м/с, при этом местами его порывы могут достигать 25-28 м/с.

По шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией для приближённой оценки скорости ветра, ветер скоростью 17,2-20,7 м/с считается очень крепким и может ломать сучья деревьев. Идти против такого ветра очень трудно. А ветер скоростью 24,5-28,4 м/с считается сильным штормом. Он способен наносить значительные разрушения строениям, вырываеть деревья с корнем.

Так же синоптики предупредили, что ночью в регионе ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди и грозы.

Бийский рабочий