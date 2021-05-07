Бийск: Штормовое предупреждение из-за пожароопасности на Алтае продлили до 11 мая
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В связи с сохраняющимся риском возникновения пожаров в регионе до 11 мая продлили штормовое предупреждение.
Как сообщает МЧС России по Алтайскому краю, в период с 6 по 11 мая на большей части территории региона сохранится высокая пожароопасность четвертого класса горимости.
Кроме того, в период с 7 по 11 мая местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса горимости.
— Количество ежедневных пожаров уже давно перевалило за сотни. Пожарные машины, порой не заезжая в часть, мчатся с одного «травяного» пожара на другой. Для преломления этой непростой ситуации задействуется большое количество сил и средств МЧС России, не смотря на то, что количество бытовых пожаров не уменьшается, — поясняют в ведомстве.
Как отмечают спасатели, основная причина пожаров – несоблюдение правил пожарной безопасности. Жители разводят на своих участках огонь, сжигают прошлогоднюю растительность, тем самым подвергая опасности свои и соседние дома, постройки. Гражданам напоминают, что в условиях противопожарного режима разведение открытого огня запрещено.
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