Бийск: Штрафы за езду на неподходящей резине могут ввести в России с 1 июня

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Штраф за нарушение составит 500 рублей.

В России с 1 июня могут вступить в силу новые поправки в Правила дорожного движения, вводящие штрафные санкции за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает «Российская газета».

Как следует из подготовленного МВД проекта перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, в июне, июле и августе водителям будет запрещено передвигаться на зимней резине с шипами, а в декабре, январе и феврале – на летней.

При этом правила могут изменяться в зависимости от климатической зоны, то есть срок действия норм может быть расширен или сокращен.

Сумма штрафа составит 500 рублей. Однако постановление правительства пока не подписано, поэтому требование к сезонному использованию шин пока еще не вступило в силу.

Бийский рабочий