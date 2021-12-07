ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: Штамм омикрон уже в России. Коротко о ситуации с COVID на 7 декабря

Горняк22
8 минут Ago

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В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

  • За последние сутки в России выявили 32 136 заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это минимум с 14 октября. Умерли 1184 человека. До этого менее 1,2 тыс. человек за сутки последний раз умирали 8 ноября. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 9,83 млн, умерших — 282 тыс.
  • Омикрон-штамм коронавируса выявили у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора: «У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм омикрон. Отмечается, что еще у десяти российских туристов, прибывших из ЮАР, подтвердили COVID-19, однако штаммы пока неизвестны.
  • Россия в вопросах вакцинации от коронавируса идет по пути убеждения, а не принуждения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, власти стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, которые связаны с непринятием вакцинации как таковой.
  • В Кремле считают, что тезисы антиваксеров являются стратегией по уничтожению народа. Об этом заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков: «Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать».
  • Около 20% жителей некоторых городов России купили QR-коды, заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. По словам вирусолога, введение QR-кода не поможет улучшить эпидемическую ситуацию в стране, исправить ее сможет только вакцинация населения от COVID-19.
  • Клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет могут стартовать в начале следующего года. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
  • В мире пока не зафиксировано ни одного летального случая в результате заражения новым штаммом COVID-19 омикрон, сообщили в ВОЗ. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уточнил, что организации понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Штамм омикрон уже в России. Коротко о ситуации с COVID на 7 декабря 1

Минздрав Алтайского края: сочетание ковида и гриппа ухудшит эпидобстановку

14:10, 06.12.2021 1047

 

Бийский рабочий

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