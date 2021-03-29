Бийск: Школе в селе Фоминском присвоили имя Героя Советского Союза Михаила Копытова

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Михаил Копытов родился в селе Фоминском и окончил 7 классов Фоминской школы.

На заочном заседании городской экспертной комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей, исторических мест, событий в городе Бийске было принято решение присвоить Фоминской общеобразовательной средней школе имя Героя Советского Союза Михаила Борисовича Копытова.

Михаил Копытов — разведчик 9-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка, гвардии ефрейтор. Родился 17 сентября 1921 года в селе Фоминском (ныне в городском округе Бийска). Окончил 7 классов Фоминской школы в 1938 году. Работал в колхозе на различных работах, а после окончания в 1938 году курсов – шофёром. Призван в армию в октябре 1941 года Зональным районным военкоматом. Служил во Владивостоке.

Копытов особо отличился в боях по расширению Днепровского плацдарма. Ему была поставлена задача разведать передний край и глубину обороны противника и доставить контрольных пленных немецких солдат и офицеров. Пройдя в тыл противника у села Губин, Михаил Копытов 7 октября 1943 года уничтожил вражеский пулемёт и миномётный расчёт, забросал гранатами блиндаж со штабом войсковой части немцев, перерезал в нескольких местах связь, рассеял скопление обоза с боеприпасами и продовольствием. В завязавшемся неравном бою огнём из автомата уничтожил до 30 немецких солдат и офицеров, захватил ценные документы, контрольного пленного – немецкого солдата и доставил командованию полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Копытову Михаилу Борисовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая «Звезда».

В 1945 году М.Б.Копытов был демобилизован. Вернулся на Алтай, работал слесарем на Бийской спичечной фабрике, инспектором по технике безопасности в строительно-монтажном тресте № 122, слесарем на Сорокинском лесоперевалочном комбинате.

Скончался 14 апреля 1974 года в посёлке городского типа Сорокино Бийского района (ныне микрорайон города Бийск). Похоронен на кладбище в своем родном селе Фоминское.

Бийский рабочий