ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: Школьников могут не отправлять на дистант из-за заболевшего одноклассника

Горняк22
43 минуты Ago

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Школы Алтайского края не планируют переводить на дистанционное обучение

С окончанием нерабочей недели и школьных каникул, образовательные учреждения вернулись к процессу обучения. И если вузы самостоятельно решают, в каком режиме будет вестись эта работа — дистанционно или очно — в зависимости от ситуации с заболеваемостью, которая складывается среди студентов и преподавателей, то в школах априори введен очный режим обучения.

Однако сами работники школ и родители учеников отмечают, что спустя почти два года пандемии, система учета заболевших школьников отлажена плохо.

К примеру, есть немало случаев, когда школьники продолжают учиться очно и после того, как у их одноклассника выявлен коронавирус. Причина в том, что Роспотребнадзор не выдает своевременно предписания о переходе на дистант. А лица, контактировавшие с носителем вируса, не всегда могут добиться тестирования.

С чем это связано, пояснила Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Она напомнила, что еще в ноябре 2020 в санитарные правила профилактики распространения коронавирусной инфекции были внесены изменения.

Порой в Роспотребнадзоре не знают о случаях заболевания среди школьников.1 Порой в Роспотребнадзоре не знают о случаях заболевания среди школьников. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Если раньше тестирование проходили все контактировавшие с заболевшим, то сейчас есть клинических проявлений болезни не проявляется, таким предписывается просто соблюдать самоизоляцию на период в 14 дней.

При этом в Роспотребнадзоре могут и не знать о выявлении среди школьников заболевшего ковидом. Это происходит в том случае, если семья больного не заявила об этом в медучреждение. В этом случае извещение-предписание об отстранении от учебного процесса в школе не получат.

Школьников могут не отправлять на дистант из-за заболевшего одноклассника2

Родители в Алтайском крае остались недовольны решением отправить детей в школы

08:15, 08.11.2021 2888

 

Бийский рабочий

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