Бийск: Школьников на медосмотрах будут проверять на употребление никотина

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С таким предложением выступил советы при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере

Этот вопрос Минздраву попросила проработать вице-премьер Татьяна Голикова.

— Минздраву проработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских — осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера).

Минздрав также проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующему законодательству, продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

Также правительство предложило ввести запрет на выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, находящихся в радиусе 100 м от школы.

Напомним, что с января в России нельзя продавать вейпы, кальяны и никотинсодержащие товары через интернет. Авторы инициативы пояснили, что разработали поправки из-за «роста популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи».

В Алтайском крае вводят запрет на курение вейпов в общественных местах

13:16, 10.06.2021 1716

Бийский рабочий