Бийск: Школьников переводят на удаленку. Коротко о ситуации с COVID на 11 октября
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С 12 октября все школы Воронежа переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса
- В России выявили 28 647 новых случая COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 7,7 млн. Всего выздоровели более 6,8 млн человек, умерли свыше 216 тыс. За сутки зафиксировано 962 смерти. Накануне скончались 968 человек, что стало рекордом с начала пандемии.
- Рогозин: «Роскосмос» приостановит до конца октября испытания ракетных двигателей в Воронеже, сэкономленный кислород будет передан медикам.
- Полной защиты от коронавируса даже в случае вакцинации нет, рассказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Вакцинированный человек может заболеть, стопроцентной защиты нет. Конечно, риск того, что болезнь будет протекать тяжело, выше, если человек в возрасте или с серьезными хроническими заболеваниями».
- На фоне четвертой волны COVID-19 регионы продолжают ужесточать ограничения. В Ростовской области и Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а в Чечне заработает система QR-кодов. Без электронного кода или бумажной справки о вакцинации либо перенесенном COVID-19 нельзя будет воспользоваться общественным транспортом, посетить кафе или торговый центр.
- С 12 октября все школы Воронежа переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано проводить онлайн лекции, практические и лабораторные работы. Это также касается организаций, которые занимаются образовательными программами и программами спортивной подготовки.
- Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19. Витамины, кроссворды, стихи и решение математических задач могут существенно ускорить восстановление памяти и когнитивных функций после COVID-19. Об этом заявили врачи Роспотребнадзора.
- ВОЗ: Человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако впереди еще могут встретиться неожиданные преграды, поэтому прогнозировать сроки завершения пандемии преждевременно.
СМИ: в Алтайском крае могут ввести новый локдаун
09:20, 10.10.2021 16327