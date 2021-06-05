Бийск: Шквалистый ветер, дожди и холод обещают синоптики Алтайскому краю 5 июня

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На Алтай пришла очередная волна похолодания, которая будет сопровождаться сильным, шквалистым ветром и грозами

В субботу, 5 июня температура воздуха в Алтайском крае составит +15…+20 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в предгорьях местами возможны грозы, град.

Кроме того, ЦГМС региона сообщает, что ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 9-14м/с, местами порывы могут достигать 18-23м/с.

Ночью температура воздуха в крае составит +3…+8 градусов, в восточных районах на почве местами заморозки до -1 градуса. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14м/с.

В Бийске в субботу днем температура воздуха составит +9, +11 градусов, ожидается дождь. Ночью в городе ожидается до +8…+9 градусов.

Добавим, что уже к началу новой недели характер погоды снова изменится – теперь в более теплую сторону. С понедельника в Алтайский край придет новая волна тепла.

Молочные облака: жители Бийска увидели редчайшее природное явление

13:30, 03.06.2021 3270

Бийский рабочий