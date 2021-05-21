Бийск: Школьники и сотрудники СГК высадили березки у остановки «Университетская»

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В Бийске провели экологическую акцию в рамках «зеленой недели».

«Зеленая дружина» СГК продолжает посадку деревьев на треугольном участке пересечения улиц Мерлина и Красноармейская. Когда-то тут были гаражи и шиномонтажка, и из-за плохого обзора дороги этот участок был очагом аварийности. Затем помехи убрали, и сотрудники СГК вызвались навести здесь порядок, превратив уголок в по-настоящему зеленый.

Заниматься озеленением в тех городах, где присутствует СГК, стало уже доброй традицией.

В этом году в рамках «зеленой недели» работы у остановки «Университетская» продолжились, а на подмогу взрослым пришли ученики школы №8, расположенной рядом. Тут все как на уроке: сначала теория – потом практика.

Выпускник Святослав Дмитриевский к делу подошел со всей ответственностью и добросовестностью: тщательно изучил вопросы, как правильно сажать деревья, как правильно прикапывать их землей, как поливать. Особенно одиннадцатиклассника волновал вопрос: разложится ли материал, которым укутаны корни молодых березок. Убедившись, что он – тряпичный, и именно в нем поставщики саженцев рекомендуют опускать деревца в грунт, Святослав одним из первых приступил к посадке.

— Нам показали технологию, как правильно это делать, дальше мы сами взялись за дело. Лично мне прежде не приходилось сажать деревья, это первый опыт, — делится Святослав. — Мне понравилось. Хочу сказать «спасибо» за такую возможность.

На предложение прийти и помочь сотрудникам СГК с посадкой деревьев откликнулись ребята 7, 8 и 11 классов школы №8. Социальный педагог Анастасия Синякова говорит, что их школа не первый год участвует в акции, и каждый раз желающих присоединиться к ней – все больше. К тому же, в школе есть «трудовая бригада», в которой ребят учат первым навыкам различных работ, в том числе и садовых.

Ребята единогласно говорят, что таких посадок должно быть больше, чтобы город зеленел, чтобы появлялись новые парки и зеленые зоны. И приятно, что сегодня забота об экологии становится еще и модной. Вот и на акции ребята делают селфи и гордо подписывают снимки: «с заботой о природе».

Появилось в этом теперь зеленом уголке и «дерево безопасности», которые школьники посадили совместно с представителями ГИБДД Бийска.

Ученики уверены: через несколько лет, когда на этом месте нынешние саженцы подрастут, посаженную самолично березку они все равно узнают. Главное – чтобы ей дали подрасти, окрепнуть.

К сожалению, из того, что школьники сажали ранее, прижилось не все. Вот и два года назад на этом же месте «Зеленая дружина» СГК и ученики школы №8 уже высаживали деревья – выбирали разные: и яблоньки, и маньчжурский орех. Увы, многие те саженцы буквально через несколько дней кто-то выкопал и увез. Теперь деревца, наверное, радуют чей-то глаз за дачным забором.

— Надеемся, у этих березок – другая судьба, — говорит Дмитрий Тяглов, директор теплосетевого подразделения СГК. — Эти деревья мы выбрали специально: в нашем климате они хорошо приживаются. К тому же они олицетворяют наш край — знаменитые шукшинские березки. Они не прихотливы, хорошо поглощают воду, и в этом месте не будут скапливаться лишние лужи и грязь.

Кстати, три года назад «Зеленая дружина» СГК высадила такие же березки на аллее улицы Прибыткова. Они прекрасно прижились и разнообразили традиционно хвойный район.

Бийский рабочий