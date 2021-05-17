Бийск: Школьник Алтайского края принес на уроки нож и угрожал одноклассникам

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Мальчик планировал метать оружие в других детей.

Родители учащихся одного из классов школы № 114 в Барнауле попросили помощи у властей и СМИ. Они боятся одноклассника своих детей, который принес нож в учебное заведение и планировал метать его в «цели». Целями состоящий на учете в ПДН ребенок назвал своих одноклассников.

Обращение родителей одного из шестых классов школы №114 в Барнауле публикует сообщество Barnaul22. Они пошли на это после «вопиющего случая»: 14 мая один из школьников принес нож в школу с намерениями «кидать нож в цели».

— Целями он обозначил двоих одноклассников. Об этом сказал другим ребятам, — пишут родители. — На уроке математики некоторые ребята увидели нож у него в портфеле, после чего сообщили учителю. Учитель пытался забрать нож, но ученик его не отдал и убежал с урока. Дети боятся идти в школу, мы, родители, боимся за жизнь детей. Ранее этот подросток проявлял агрессию по отношению к одноклассникам и учителям.

Они отметили, что за два года на этого ребенка было написано много жалоб, но никаких мер школа не предпринимает. Комитет по информационной политике города ответил сообществу, что никто из персонала школы не видел оружия, однако краевое УМВД проводит свою проверку.

По словам чиновников, ребенок состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Его мать в разговоре с работниками школы отрицает наличие ножа у сына.

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08:05, 12.05.2021 1742

Бийский рабочий