Бийск: Школьник из Бийска завоевал золотую медаль по физике на международной олимпиаде

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Золотую медаль по физике на Балтийской международной олимпиаде завоевал лицеист 10 класса Андрей Минаков.

В Таллине подведены итоги Балтийской олимпиады по физике, которая в этом году впервые прошла в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Все участники российской сборной на Балтийской олимпиаде по физике (NBPhO) завоевали золотые медали. Обладателями наград стали: Вадим Ерин из Долгопрудного, москвич Артур Акопян, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовия и Андрей Минаков из Бийского лицея-интерната, которые входят в состав международной сборной команды Российской Федерации по физике.

— Соревнование прошло 8 мая. Олимпиада проводится ежегодно для школьников из Прибалтийских и Скандинавских стран. Российская команда участвовала в соревновании в качестве гостевой для тренировки кандидатов в сборную на Международную олимпиаду по физике. В интеллектуальном состязании приняли участие более 100 школьников из 12 стран мира, – говорит директор лицея Нина Полежаева, – Поздравляем Андрея Минакова и его научного руководителя Александра Аполонского с победой.

Нина Васильевна отметила, что мероприятие проходило в Физико-техническом институте МГУ с использованием видеонаблюдения.

Бийский рабочий