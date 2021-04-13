Бийск: Щенку, которого выбросили из окна в Бийске, ищут новых хозяев

1

Волонтеры надеются, что щенок все же сможет найти любящего хозяина.

Волонтёры, которые приютили к себе трехмесячного щенка, после того, как бийчанин выбросил его в окно, ищут собаке хороших хозяев.

Щенка назвали Дик. После падения с третьего этажа у него переломана лапа, пока он ходит в гипсе, но, по словам волонтеров, ветеринары говорят, что с ним всё будет в порядке.

— Друзья, Дик-чистокровный дворянин, очень умный, добрый и верный пес, — говорит бийчанка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бийск — мой город! (@biysk_moy_gorod)

Девушки оставили бы его себе, но у них есть своя собака. Так что, если вы нуждаетесь в верном друге, который будет вас ежедневно радовать, звоните по тел. 8-913-278-43-89.

Напомним, история щенка произвела большой резонанс среди горожан. В соцсетях появилась информация, что бийчанин выбросил в окно трёхмесячного щенка. Девушка, наблюдавшая за произошедшем, попыталась поговорить с хозяином собаки и сняла это на видео. На кадрах видно, что мужчина не отрицает того, что произошло. За судьбу собаки он не переживает, и открыто сообщает, что брал ее с передержки. В результате падения щенок получил сильный ушиб тела, повредил грудной отдел (щенок кашляет кровью) и сломал лапу. Неравнодушная бийчанка написала заявление в полицию, но там ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Полиция не увидела преступления в бийском инциденте с выброшенным в окно щенком

16:01, 04.04.2021 1550

Бийский рабочий