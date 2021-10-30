Бийск: СГК построила в Бийске первую блочно-модульную котельную

3

В бийском Заречье СГК готовится к вводу в эксплуатацию новой газовой блочно-модульной котельной (БМК).

Замена угольной котельной на газовую позволит сократить выбросы в атмосферу минимум в 6,5 раз — на 9,1 тонны золы ежегодно, что должно улучшить экологическую ситуацию в этой части Бийска.

Для того чтобы сократить негативное влияние кочегарок на экологию Заречья, специалисты СГК рассматривали возможность замещения малых котельных путем переноса их нагрузки на Бийскую ТЭЦ. В теории, например, можно соединить левобережную часть города с правым берегом, где расположена станция, с помощью подводной тепломагистрали. Однако в реальности такой проект нежизнеспособен в силу своей дороговизны и отсутствия ряда технических условий. В качестве оптимального варианта СГК решила малые кочегарки Бийска реконструировать или на их месте установить современные блочно-модульные котельные.

За 4 месяца рядом со старой котельной подрядчики построили помещение для новой и выполнили монтаж четырех современных газовых котлов суммарной мощностью 5,7 Гкал/час.

СГК построила в Бийске первую блочно-модульную котельную Фото: sibgenco.online

Зона действия котельной №30 в Бийске, расположенной в районе частного сектора Заречья за кинотеатром «Октябрь», — это 12 многоквартирных домов и 78 частных домовладений, в которых проживает 2217 человек, детский сад и пять административных зданий. На случай присоединения к теплоисточнику новых потребителей (что маловероятно) в проекте новой газовой котельной предусмотрен резерв мощности — плюс 10% к установленной мощности старой котельной.

Оборудование полностью автоматизированной котельной подключено к новой ветке газопровода протяженностью 268 метров, который обеспечивает поставку природного топлива от магистрального газопровода среднего давления к газовым горелкам котлов.

— Система подачи ресурса от котельной к потребителям осталась прежней, то есть закрытого типа: теплоисточник будет выполнять забор холодной воды из резервуаров МУП «Водоканал» и поставлять по специально построенному для этого водопроводу к котлам, подогревать ее и после процедуры водоподготовки — подавать в сеть с последующим возвратом в производственный цикл с помощью обратного трубопровода. На случай форс-мажора с поставкой газа проектом предусмотрено использование мазута в качестве резервного топлива, — поясняют в СГК Бийска.

СГК построила в Бийске первую блочно-модульную котельную Фото: sibgenco.online

Горячая вода так же, как и раньше, для потребителей будет подготавливаться не на котельной, а в тепловом пункте, расположенном на улице Горького. Туда из водопровода холодной воды МУП «Водоканал» она поступит по сетевому трубопроводу, пройдет дополнительную водоподготовку, а уже из теплопункта по отдельным трубам придет к потребителям многоквартирных домов. Частные дома, как и прежде, будут подключены к котельной только для получения тепла, поскольку все они оборудованы водонагревателями и не нуждаются в централизованной подаче горячей воды.

Общая стоимость работ по строительству газовой блочно-модульной котельной взамен действующей угольной котельной №30 на улице Горького в Бийске составила 56 миллионов рублей.

Подрядчики уже выполнили все технические мероприятия, которые позволят максимально быстро провести переключение потребителей от старого теплоисточника к новому. В настоящий момент они завершают строительство подводящих коммуникаций и готовят объект к комплексной приемке заказчиком и контролирующими органами.

Что касается старой угольной котельной, то в ближайшие 2 года ее здание и оборудование будут находиться в резерве с последующей консервацией объекта. Решение о сносе или альтернативном использовании помещения впоследствии примет городская администрация.

Специалисты бийского теплосетевого подразделения СГК уже подготовили и направили в «Газпром» пакет документов, подтверждающих готовность оборудования котельной принять газ, и планируют начать пусконаладочные работы на газовой БМК в ноябре 2021 года.

В бийском Заречье закроют одну малую котельную, и это совсем не плохо

11:16, 21.09.2021 1030

Бийский рабочий