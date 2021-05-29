Бийск: СГК впервые проводит гидравлические испытания в заречной части Бийска

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В Бийске сейчас активно проходит второй этап гидравлических испытаний.

В Бийске продолжаются гидравлические испытания в зонах действиях малых котельных — специалисты там проводят ее впервые. 27 мая опрессовка прошла в контуре котельной №14 в Заречье. Выявлен и устранен один дефект.

Испытания на прочность сетей малых котельных в основном проводится без отключения горячей воды. Исключения составят испытания сетей котельных №6,26,30 и 42.

— Проверять на прочность трубы будем постепенным поднятием давления, до значений, превышающих обычное рабочее давление на 25%. И никакого кипятка! Температура сетевой воды во время подачи на испытываемые участки не превысит +40°C. Но напоминаем, что автомобили лучше припарковать подальше от мест пролегания теплотрасс, — сообщили в пресс-службе СГК.

Дефектов больше на треть: итоги первого этапа гидравлических испытаний в Бийске

15:40, 27.05.2021 716

Бийский рабочий